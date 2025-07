INSCRIÇÕES ABREM EM BREVE

CNU será aplicado em 228 cidades brasileiras, sendo 18 baianas; veja lista

Concurso terá 3 mil vagas com salários de até R$ 17 mil

Esther Morais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 08:56

Concurso público Crédito: Shutterstock

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será aplicado em 228 cidades brasileiras (veja lista completa abaixo). Na Bahia, os municípios com aplicação da prova serão: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista.>

A cidade pode ser escolhida na inscrição, mas depois não pode ser alterada. As inscrições começam na quarta-feira (2) e seguem até o dia 20 de julho pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.>

CNU será aplicada em 228 cidades brasileiras 1 de 4

A segunda edição do CNU vai ofertar 3.144 vagas para nível superior e 508 para nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​. As vagas estão distribuídas em 32 órgãos.>

Os cargos serão agrupados em 9 blocos temáticos, com a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência​.>

No CNU 2 haverá dois dias de aplicação de provas. O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos.>

Já no segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para essa segunda fase do concurso, realizarão as provas.>