DESCONTOS INDEVIDOS

Nova fase de operação da PF mira operador financeiro no INSS

O objetivo desta fase é apurar a atuação de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra integrantes de um esquema nacional de descontos irregulares de mensalidades de associações em aposentadorias e pensões pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os mandados, que foram cumpridos nesta quarta-feira (14), fazem parte da Operação Sem Desconto. Nesta nova fase, os mandados judiciais foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal. De acordo a PF, os dois mandados estão sendo cumpridos no município de Presidente Prudente (SP).>

O objetivo desta fase é apurar a atuação de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas. Ele é suspeito de ter adquirido veículos de alto valor com recursos vindos de fraudes contra aposentados e pensionistas do órgão. No fim de abril , a PF e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Sem Desconto para desarticular este esquema de descontos irregulares que causou prejuízos bilionários nos benefícios recebidos pelos segurados da previdência social. Ao menos 8 meses antes desta operação conjunta da PF com a CGU, a Auditoria-Geral do INSS já tinha identificado inconsistências e irregularidades em parte dos acordos assinados com organizações da sociedade civil.>