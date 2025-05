FRAUDE NA PREVIDÊNCIA

INSS: 98% dos aposentados dizem não reconhecer vínculo com associações

Até as 16h desta quarta (14), o órgão recebeu 480.660 pedidos de aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou nesta quarta-feira (14) que 98,6% dos aposentados que entraram em contato com o Instituto disseram não reconhecer nenhum vínculo com associações que fizeram descontos diretamente nas contas dos beneficiários. Os desvios são investigados no âmbito da Operação Sem Desconto, que já resultou na demissão do presidente do órgão, do ministro da pasta e cujo prejuízo pode chegar a R$ 6 bilhões.>