COMEÇA HOJE

Governo prepara pacote para socorrer exportadores brasileiros após tarifa de Trump

Exportações de alimentos são as mais afetadas

A sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump sobre produtos brasileiros entra em vigor hoje, sem que haja negociação direta entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. A medida impacta 35,9% das exportações brasileiras, incluindo setores estratégicos como carne, café e frutas, mesmo com algumas exceções previstas pelo decreto. >

Sem canal direto de diálogo aberto entre governos, o Brasil começa a implementar medidas de contingência. Entre elas, o Executivo planeja comprar produtos agrícolas que deixarem de ser exportados aos EUA, especialmente perecíveis. Frutas, pescados e mel devem ser adquiridos via compras governamentais. O governo solicitou aos setores produtivos uma lista das mercadorias que estariam com excesso de oferta e o preço mínimo para viabilizar a aquisição, segundo informação de O Globo.>

Em outra frente, o Ministério da Agricultura discute alterar normas sobre o uso de ingredientes naturais em sucos, sorvetes e iogurtes industrializados, beneficiando produtores regionais. Já o BNDES prepara uma linha de crédito com juros subsidiados pelo Tesouro para pecuaristas e agroindústrias com foco em capital de giro e abertura de mercados alternativos. O volume de garantias estimado para estimular até 20 bilhões em empréstimos varia entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.>

O governo também avalia implementar um programa temporário de redução de jornada e salário, com compensação financeira por parte do Estado.>

Apesar da postura diplomática, representantes do setor produtivo expressaram preocupação com os impactos imediatos das tarifas e aguardam a implementação das medidas de socorro. À noite, Lula reuniu-se com o vice-governador e ministros para definir o cronograma de ações, que deve ser anunciado por etapas, começando pelos setores mais atingidos: frutas, pescados e outras exportações.>

A equipe econômica avalia que o pacote deve absorver os choques iniciais, mesmo com a sobretaxa considerada severa. Fernando Haddad classificou a medida como injusta e prejudicial à tradição de mais de 200 anos de relações amistosas com os EUA. O governo entende que não se trata de uma guilhotina, mas do primeiro passo de uma fase de negociação mais estruturada, com possível diálogo futuro com o secretário do Tesouro americano. A ideia é tentar separar os temas comerciais das queixas políticas usadas por Trump para justificar a sobretaxa.>