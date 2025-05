VEJA VÍDEOS

Impactante e subversiva: Lady Gaga se veste de verde e amarelo em show histórico em Copacabana

Lady Gaga se apresenta neste sábado (3/5) em Copacabana, no Rio de Janeiro



Fernanda Varela

Jorge Gauthier

Publicado em 3 de maio de 2025 às 22:53

Lady Gaga no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Lady Gaga se apresenta neste sábado (3/5) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após 13 anos de seu último show no Brasil. O local foi tomado ao longo do dia pelos fãs, que ocuparam todos os espaços da praia para acompanhar a performance. A expectativa é de que 1,6 milhão de pessoas prestigiem a artista norte-americana. Impactante e subversiva, a cantora se vestiu de verde e amarelo logo nos primeiros momentos da apresentação. >

A apresentação de uma das maiores divas pop do mundo promete ser histórica. A expectativa dos fãs é de que o show percorra diferentes fases da carreira, com clássicos como Bad Romance, Judas, Born This Way e Poker Face, além de faixas mais recentes, como Abracadabra e Disease.>

Quem é Lady Gaga?>

Lady Gaga é o nome artístico de Stefani Joanne Angelina Germanotta, uma cantora, compositora, atriz e empresária norte-americana nascida em 28 de março de 1986 em Nova York. Ela ficou famosa por seu estilo extravagante, sua poderosa voz e sua habilidade de se reinventar artisticamente. Gaga ganhou notoriedade mundial em 2008 com o lançamento do álbum "The Fame", que trouxe hits como "Just Dance" e "Poker Face".>

Além da música pop, Lady Gaga também é conhecida por seu trabalho como atriz, incluindo um papel premiado no filme "Nasce Uma Estrela" (A Star Is Born) (2018), pelo qual ganhou um Oscar de Melhor Canção Original por "Shallow". Ela também estrelou em "House of Gucci" (2021).>