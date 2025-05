DESPEDIDA

'Vai com Deus, minha menina': Família e amigos se despedem de Millena Brandão em velório aberto ao público

Velório da jovem aconteceu no último domingo (04), sob aplausos, lágrimas e comoção de familiares e fãs

A comoção tomou conta da zona sul de São Paulo no último domingo (04), quando familiares, amigos e fãs deram o último adeus à atriz mirim Millena Brandão , de apenas 11 anos. A jovem promissora, que atuava como modelo e figurante em produções como A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, teve sua morte encefálica confirmada na sexta-feira (02), após dias de luta intensa contra um quadro clínico ainda cercado de incertezas. >

O velório, realizado na Capela do Cemitério Campo Grande, foi aberto ao público e começou às 14h. No fim da tarde, o corpo foi sepultado sob aplausos e lágrimas, em um momento de profunda dor e solidariedade. "Nossa menina se foi", escreveu a mãe, Thays Brandão, em uma mensagem comovente publicada nas redes sociais. O pai, Luizinho Mourão, também fez uma homenagem: "Vai com Deus, minha menina, papai te ama.">

O quadro da menina se agravou rapidamente, e ela foi internada no Hospital Geral de Grajaú no dia 29 de abril. Durante o processo de transferência para o Hospital das Clínicas, na tentativa de obter atendimento especializado, Millena sofreu múltiplas paradas cardiorrespiratórias e acabou não resistindo.>

Em nota oficial, o hospital informou que a paciente chegou em estado gravíssimo e que todas as medidas possíveis foram adotadas para tentar salvá-la. "A confirmação do diagnóstico ocorreu após rigoroso cumprimento do protocolo estabelecido para esses casos. Nos solidarizamos com os familiares neste momento de imensa dor", declarou a instituição.>