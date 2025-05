FAMOSOS

Veja os detalhes do casamento íntimo e luxuoso de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Cerimônia íntima no interior de SP teve dress code restrito e um vestido histórico de Vivienne Westwood

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de maio de 2025 às 19:18

Veja os detalhes do casamento íntimo e luxuoso de Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Neste sábado (03), Isis Valverde e Marcus Buaiz celebraram sua união em grande estilo com uma cerimônia ao ar livre em Jarinu, a cerca de 80 km da capital paulista. O evento exclusivo, com cerca de 200 convidados, reuniu familiares, amigos próximos e uma lista seleta de famosos como Mariana Ximenes, Sophie Charlotte, Thaila Ayala, Márcio Garcia, Renato Góes, Thiaguinho e Carol Peixinho. >

A atriz surpreendeu com uma escolha ousada e cheia de significado para o vestido de noiva: uma releitura da icônica peça "noiva de olhos vendados", da coleção de primavera-verão de 1997 da estilista Vivienne Westwood. Combinando tule e renda, o look misturava elementos clássicos e modernos. Para a festa, Isis optou por um segundo vestido da mesma grife britânica, com decote assimétrico nas costas e silhueta marcada. Segundo a própria, a troca teve um único motivo: conforto para dançar. "Quero aproveitar tudo!", disse, animada.>

Veja os detalhes do casamento íntimo e luxuoso de Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram

A produção da noiva contou com styling de Tina Kugelmas, beleza assinada por Henrique Martins, sapatos Christian Louboutin e joias das marcas Gaem e Beatriz Werebe.>

Marcus Buaiz, por sua vez, escolheu um terno azul-claro da Boss, com gravata no mesmo tom e sapatos marrons. "Sem palavras para descrever esse momento tão especial", declarou o empresário, emocionado.>

O casal, que se casou no civil em dezembro de 2023, organizou uma celebração com a sua cara: romântica, sofisticada e com forte toque pessoal. A cerimônia teve como trilha sonora uma performance ao vivo de "Stand By Me", clássico de 1962, interpretado por coral e instrumentos.>

O buffet da festa foi igualmente requintado, com destaque para as raríssimas trufas brancas de Alba, da Itália, que podem custar até R$ 28 mil o quilo. No comando da música estavam Silva, um dos padrinhos, além de Felipe Mar e DJ Papagaio.>

Veja os detalhes do casamento íntimo e luxuoso de Isis Valverde e Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram

Preocupados com a experiência dos presentes, os noivos fizeram um pedido especial: nada de celulares durante o evento. Apesar de rumores sobre bloqueadores de sinal, Marcus esclareceu que não houve torre de bloqueio, apenas um apelo para que todos estivessem presentes de verdade. "Queremos viver esse momento intensamente com quem amamos", afirmou.>

Outro detalhe curioso: o aeroporto local foi reservado exclusivamente para os convidados, garantindo discrição e segurança total no deslocamento dos famosos.>