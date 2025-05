INUSITADO

Namorada e sogra grávidas? Influenciador choca web ao revelar trisal e gravidez dupla

Nick Yardy viralizou ao falar sobre seu relacionamento com sua namorada e a mãe dela

Publicado em 5 de maio de 2025 às 10:02

Nick Yardy, um dos YouTubers mais comentados do momento, gerou um grande alvoroço nas redes sociais ao revelar que mantém um relacionamento com sua namorada, Jade (22), e a mãe dela, Dani (44). A polêmica foi ainda mais acentuada quando o influencer afirmou que havia engravidado as duas mulheres ao mesmo tempo, algo que muitos internautas reagiram com incredulidade e repúdio. >

Logo após a repercussão, o próprio Nick desmentiu a história da gravidez, explicando que se tratava de uma pegadinha. "As pessoas que me seguem buscam entretenimento, não acho que realmente tenham acreditado nisso. Faço muitas paródias online para fazer as pessoas rirem", afirmou o youtuber ao Daily Mail. No entanto, ele confirmou que o relacionamento a três é genuíno. "Sim, estamos juntos há quase dois anos", declarou.>

Nick, nascido na Jamaica e residente no sul da Flórida, contou que conheceu Jade em uma sessão de fotos, e, após algumas dificuldades no relacionamento, recorreu à mãe dela, Dani, para pedir conselhos. Foi então que surgiu a ideia de formar um trisal, que, curiosamente, teve como resultado Dani se tornando parte do relacionamento.>

O youtuber esclareceu que, embora vivam juntos e compartilhem a vida de casal, as relações sexuais entre eles são separadas. "Nós não fazemos sexo juntos. Mantemos isso separado", afirmou.>

Embora a história da gravidez tenha sido desmentida, Nick não descartou a possibilidade de que isso se torne realidade no futuro. "Acho que isso se tornou tão viral que talvez tentemos de verdade na próxima vez", disse, deixando no ar a possibilidade de uma gravidez compartilhada entre as duas mulheres.>

O trisal se diz confortável com o relacionamento, e Jade, em defesa da mãe, lamentou as críticas que Dani tem recebido. "Ela tem lidado com a negatividade, se sentindo triste, mas ela é a melhor mãe de todas", afirmou.>