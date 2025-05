EITA

Filho não vai ao aniversário de David Beckham após 'racha' na família

Brooklyn Beckham e a esposa não marcaram presença nas comemorações do ex-jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2025 às 09:39

Brooklyn não foi ao aniversário de 50 anos do pai, David Beckham Crédito: Reprodução

A festança de aniversário de 50 anos de David Beckham, no último fim de semana, teve uma ausência notável: Brooklyn Beckham. Primogênito do ex-jogador, o jovem de 26 anos e sua esposa, Nicola Peltz, não compareceram às comemorações em Londres. E o motivo, segundo o site TMZ, tem relação com um 'racha' na família.>

De acordo com o portal, Brooklyn e Nicola, que moram nos Estados Unidos, voaram para a Inglaterra na semana passada com o único propósito de passar o aniversário de David com ele. Os dois tentaram propor uma comemoração em particular, o que foi negado pelo ex-jogador de futebol. Acabaram sendo instruídos a comparecer às principais celebrações e, caso contrário, não teriam a chance de celebrar com o ex-atleta. Isso teria deixado o casal triste.>

David Beckham comemorou 50 anos com festança Crédito: Reprodução/Instagram

O primogênito de Beckham teria se afastado do irmão Romeo, de 22 anos, por não aprovar o namoro atual do jovem. Ele está se relacionando com Kim Turnbull - que é ex de Brooklyn. Além dos dois, o David e Victoria Beckham são pais de Cruz, de 20 anos, e Harper, de 13 anos.>

A ex-Spice Girl fez uma homenagem especial ao marido pelo aniversário. "Noite de parabéns para o David, meu tudo! Ele é meu melhor amigo, minha alma gêmea e meu parceiro de dança e de vida. Eternamente apaixonados, seguimos juntos' (risos). Te amo".>