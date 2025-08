EXPEDIÇÃO

Amazônia: novos segredos sob as águas revelados

A floresta amazônica desvenda mais um mistério de sua rica biodiversidade

A floresta amazônica continua a ser uma fonte inesgotável de mistérios e descobertas, provando que sua biodiversidade ainda guarda segredos valiosos. Recentemente, uma expedição no Equador revelou a existência de uma nova espécie de anaconda-verde, a Eunectes akayima. >

Pesquisas e descobertas

Essa serpente gigante, que pode pesar mais de 200 quilos e atingir 6,3 metros, não é apenas um novo nome na lista de espécies, mas um lembrete do potencial de novas descobertas. A pesquisa contínua é vital para desvendar todos os tesouros da floresta.>

Com sua massa corporal recorde entre as serpentes, a Eunectes akayima se estabelece como a verdadeira rainha dos rios e igarapés amazônicos. As fêmeas adultas ultrapassam os 200 quilos, garantindo seu status de predador dominante na cadeia alimentar.>