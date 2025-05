NA FLÓRIDA

Bruna Biancardi posa com seguranças e cozinheiras após negar luxo em viagem à Disney

Influenciadora esteve nos Estados Unidos para comprar o enxoval da segunda filha, Mel

Bruna Biancardi agradeceu nas redes sociais à equipe de segurança e de cozinheiras que cuidaram dela durante a viagem aos Estados Unidos. A postagem, feita no último sábado (3), veio dois dias depois de a influenciadora desmentir uma publicação do Portal LeoDias que trazia supostos detalhes sobre a ida dela para a Flórida .>

Segundo o site, a companheira de Neymar teria viajado na companhia de três seguranças e duas babás. Além disso, ela, a filha Mavie, de 1 ano, e as amigas teriam ficado em uma área super vip nos parques da Disney durante os desfiles e fogos de encerramento. Os espaços, com visão privilegiada, seriam frequentados normalmente por presidentes e famílias de grandes personalidades internacionais. >

No sábado (3), a influenciadora publicou uma montagem com fotos em que aparece com as equipes que cuidaram dela durante a viagem. "Agradecimento especial para eles e elas que cuidaram tão bem de nós durante esses dias... Voltaremos em breve", afirmou.>