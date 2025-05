FAMOSOS

'Senti que não tinha pra onde fugir': Juliette relata crise de ansiedade em show de Lady Gaga

A ex-BBB entrou em pânico diante da multidão no Rio e desabafou sobre o episódio traumático nas redes sociais

A cantora Juliette Freire viveu um momento delicado durante o megashow de Lady Gaga, realizado neste sábado (03) na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Aos prantos, a campeã do BBB 21 chegou visivelmente abalada à área VIP do evento, cercada por amigos e seguranças. A crise de ansiedade que enfrentou no local surpreendeu fãs e famosos presentes. >

De acordo com relatos da repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, que presenciou a cena, Juliette estava em prantos e precisou ser amparada. Ela ainda tentou se refugiar em um espaço mais reservado, mas mesmo assim acabou sendo filmada enquanto se recuperava. A equipe da artista interveio, pedindo que os registros fossem apagados.>

Através das redes sociais, Juliette esclareceu o que aconteceu. "Tive uma crise de ansiedade. Já passei por isso antes. Comecei a me sentir sufocada, com falta de ar. Quando percebi o que estava acontecendo, fiquei ainda mais desesperada por estar em público, cercada por tanta gente. Senti que não tinha para onde fugir", desabafou.>

Juliette também explicou que lida com a ansiedade há anos e que já busca ajuda profissional para entender e controlar as crises. "Levo isso pra terapia há muito tempo. Não é algo constante, mas me afeta. Tenho algumas manias, como sempre observar onde estão as saídas. Preciso saber que posso sair a qualquer momento. Não consigo, por exemplo, entrar em sauna, dormir de brinco ou colar. Tudo isso me dá agonia", revelou.>