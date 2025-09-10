2 MI DE SEGUIDORES

Quem é a cantora que foi barrada em restaurante de Salvador por causa de roupa

Ya Malb lançou música em parceria com cantor baiano neste ano

Maysa Polcri

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:55

Blogueiras são retiradas de restaurante em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Viralizou nas redes sociais o relato da cantora e influenciadora digital Ya Malb, que contou ter sido convidada a se retirar de um restaurante em Stella Maris, em Salvador, por causa da roupa que vestia. Ela e outras amigas vestiam biquíni e saída de praia. A famosa tem 2,1 milhões de seguidores nas redes sociais e lançou uma música em parceria com o cantor Tony Salles.

A canção 'Nosso Love' foi lançada em junho deste ano e já ultrapassou a marca de 1,2 milhão de visualizações no YouTube. Além do feat com Tony Salles, a cantora de 23 anos tem músicas gravadas com Felipe Amorim e Valesca Popozuda. O nome verdadeiro da artista carioca é Yasmin Albuquerque. Ela ganhou projeção nacional em 2020, com sucesso de covers nas redes sociais. Em 2022, lançou uma conta na Privacy, uma das maiores plataformas de venda de conteúdo adulto da América Latina.

Ya Malb e outras amigas, também do Rio de Janeiro, foram expulsas de um restaurante localizado em Salvador em 23 de agosto. Em um vídeo gravado logo após a expulsão, a cantora desabafou sobre o caso. "[O estabelecimento] na verdade é a beira-mar, nem sei o porquê disso. Estamos assim, com saída de praia, porque estamos indo para a praia, mas tudo bem, nosso guia está vindo buscar a gente", disse. "Eles [funcionários do local] até que foram atenciosos, só foi um pouco vergonhoso. Isso não acontece no Rio", comparou.

A amiga que acompanhava Ya ainda reclamou: "Nunca acontece no Rio", reforçou. Certos estabelecimentos comerciais possuem um código de vestimenta, um conjunto de regras ou diretrizes que definem o tipo de roupa apropriado para o ambiente. Neste caso, quem não o segue, é convidado a se retirar do local. Em 2021, por exemplo, o cantor Jau foi impedido de entrar em um restaurante localizado na Barra por supostamente violar o código. Ele acusou o estabelecimento de racismo, o que foi negado pelo restaurante.