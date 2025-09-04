NOVO CASAL?

Virginia surge com buquê gigante de flores após rumores de romance com Vini Jr.

Influenciadora e jogador do Real Madrid foram flagrados em iate

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 20:26

Rumores de romance entre os dois aumenta com viagem de Virginia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O burburinho de que a influenciadora digital Virginia e o jogador do Real Madrid vem aumentando a cada dia, desde que a loira se divorciou do sertanejo Zé Felipe, em maio deste ano.

Nesta semana Virginia chegou a ser flagrada bem próxima do atleta em um iate durante sua viagem pela Espanha. Os seguidores do suposto novo casal do momento, flagraram os dois em alto-mar.

Nesta quinta-feira (4), Virginia fez uma publicação que rendeu assunto nas redes sociais. “Já falei que amo receber flores?”, questionou a influencer em uma publicação em que exibe um buquê gigante de rosas dentro do iate. Ao lado está sua bolsa modelo Birkin da Hermés, avaliada em mais de R$ 100 mil reais, que também já tinha chamado atenção nas redes anteriormente.

Nos comentários, os seguidores ficaram curiosos para saber quem foi o admirador secreto que pode ter enviado as rosas: “Quem mandou?”, “estou na tentativa agora de saber quem enviou isso” são alguns dos comentários. Também foram publicados emojis de olhos, como demonstração de curiosidade. No entanto, parece que Virginia tem “amarrado” para revelar de uma vez quem se trata a pessoa que lhe envia flores.

Influencer recebeu flores em Dubai Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Vale lembrar que não é a primeira vez que a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo recebe uma demonstração de carinho através do envio de flores. Em agosto deste ano, durante viagem a Dubai, ela recebeu um buquê de 500 rosas avaliado em R$ 19 mil, mas também guardou segredo sobre quem enviou o presente.

Em julho, a demonstração foi ainda maior! Virginia recebeu um caminhão de flores enquanto estava nos estúdios do SBT, em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo. O momento coincidiu com o comparecimento de Virginia em uma das festas promovidas por Vini Jr, para celebrar seu aniversário de 25 anos e o último fim de semana no Rio de Janeiro.