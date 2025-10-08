Acesse sua conta
Ministra do TST discute assédio moral no trabalho durante evento gratuito em Salvador

Palestra com Delaíde Miranda Arantes integra o projeto “OAB Recebe”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:35

Ministra Delaíde Arantes
Ministra Delaíde Arantes Crédito: Bárbara Cabral

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Miranda Arantes, estará em Salvador nesta quinta-feira (9), às 14h, para uma palestra sobre “Assédio moral nas relações de trabalho”. O encontro acontece no auditório da OAB Bahia, na Rua Portão da Piedade, nos Barris, e será aberto ao público.

A mediação ficará a cargo de Cinzia Barreto, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-BA. A iniciativa integra o projeto “OAB Recebe”, que busca aproximar profissionais do direito e a sociedade de especialistas e autoridades por meio de debates sobre temas de relevância social e jurídica.

Reconhecida por sua trajetória na magistratura trabalhista e pela defesa dos direitos humanos e da igualdade de gênero, Delaíde Arantes vai discutir os efeitos do assédio moral no ambiente profissional e destacar ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento dessa prática.

Evento:

Palestra Ministra Delaíde Arantes

Data: quinta-feira (9)

Horário: 14h

Local: auditório da seccional, localizado na Rua Portão da Piedade, nos Barris

Entrada: gratuita (não precisa fazer inscrição prévia)

