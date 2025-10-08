Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:53
O luxuoso Scenic Eclipse atracou no Porto de Salvador, nesta quarta-feira (08), dando início à temporada de Cruzeiros 2025/2026. Vindo da Europa, o navio fez escala em Recife antes de aportar na capital baiana e segue viagem rumo ao arquipélago de Abrolhos. A Bahia é o estado do Nordeste que vai concentrar o maior número de escalas. Dados atualizados pela Autoridade Portuária Federal na Bahia – Codeba, responsável pela administração dos portos públicos, confirmam 80 escalas. Sendo 62 e Salvador e 18 em Ilhéus.
“Tanto Salvador, quanto Ilhéus apresentam vantagens inegáveis em relação a outros destinos turísticos. Quando os turistas chegam, desembarcam já no local das atrações. Em Salvador, desembarca na frente do Mercado Modelo, no coração do Centro Histórico e não precisa fazer grandes deslocamentos”, destaca o diretor-presidente da Codeba, Antonio Gobbo, ao explicar todo o trabalho realizado nos portos. “É uma operação tranquila, com todo o suporte de segurança e a presença constante da Polícia Militar, o que garante uma experiência positiva para quem visita a cidade”.
A recepção aos passageiros e tripulantes do Scenic Eclipse foi organizada pela Codeba, em parceria com o Governo do Estado e a Contermas, que administra o terminal de passageiros. Além da operação de atracação, o receptivo contou com o reforço da segurança nas áreas portuária e urbana, com apresentações culturais e muita alegria para marcar o início da temporada que confirma, a cada ano, a Bahia como um dos principais destinos do turismo náutico no Brasil.
Entre os profissionais que participaram da operação de chegada está Arthur Castro Neri, técnico de sistemas da CODEBA, que explica o trabalho técnico e coordenado realizado no porto para garantir o sucesso na atracação. “Nosso papel é gerenciar toda a orla portuária nas operações, assegurando que cada atracação ocorra com segurança, fazendo com que a programação seja cumprida dentro das Normas Regulamentadoras estabelecidas e observando todas as questões que envolvem a segurança portuária”.