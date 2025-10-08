ABERTA A TEMPORADA

Salvador recebe 1º cruzeiro da temporada 2025/2026; 62 embarcações farão escala na cidade

O luxuoso Scenic Eclipse atracou no Porto de Salvador, nesta quarta-feira (8), vindo da Europa

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:53

Salvador recebe 1º cruzeiro da temporada 2025/2026; 62 embarcações farão escala na cidade Crédito: Divulgação

O luxuoso Scenic Eclipse atracou no Porto de Salvador, nesta quarta-feira (08), dando início à temporada de Cruzeiros 2025/2026. Vindo da Europa, o navio fez escala em Recife antes de aportar na capital baiana e segue viagem rumo ao arquipélago de Abrolhos. A Bahia é o estado do Nordeste que vai concentrar o maior número de escalas. Dados atualizados pela Autoridade Portuária Federal na Bahia – Codeba, responsável pela administração dos portos públicos, confirmam 80 escalas. Sendo 62 e Salvador e 18 em Ilhéus.

“Tanto Salvador, quanto Ilhéus apresentam vantagens inegáveis em relação a outros destinos turísticos. Quando os turistas chegam, desembarcam já no local das atrações. Em Salvador, desembarca na frente do Mercado Modelo, no coração do Centro Histórico e não precisa fazer grandes deslocamentos”, destaca o diretor-presidente da Codeba, Antonio Gobbo, ao explicar todo o trabalho realizado nos portos. “É uma operação tranquila, com todo o suporte de segurança e a presença constante da Polícia Militar, o que garante uma experiência positiva para quem visita a cidade”.

A recepção aos passageiros e tripulantes do Scenic Eclipse foi organizada pela Codeba, em parceria com o Governo do Estado e a Contermas, que administra o terminal de passageiros. Além da operação de atracação, o receptivo contou com o reforço da segurança nas áreas portuária e urbana, com apresentações culturais e muita alegria para marcar o início da temporada que confirma, a cada ano, a Bahia como um dos principais destinos do turismo náutico no Brasil.