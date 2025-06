CAUTELA

O que pode atrapalhar o sexo no Dia dos Namorados? Sexólogos respondem

O Dia dos Namorados é considerado a noite mais romântica do ano, e muitas pessoas criam expectativas para um sexo especial

Nesta quinta-feira (12/6) é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil. Se você está comprometido, provavelmente espera muito esta noite, afinal, trata-se da data mais romântica do ano. Mas, às vezes, muita expectativa pode aumentar a pressão no momento e fazer as coisas desandarem. Pensando em evitar possíveis falhas, a Pouca Vergonha separou algumas dicas para você garantir uma boa transa. >