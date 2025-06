VIRALIZOU

Luciano Huck desmente flagra de Benício com Duda Guerra e diz: 'Nem está no Rio'

Apresentador afirma que jovem em vídeo viral não é seu filho e nega reconciliação com influenciadora

Luciano Huck veio a público nesta quarta-feira (18) para desmentir os boatos que circulam nas redes sociais sobre um suposto reencontro entre seu filho Benício Huck e a influenciadora Duda Guerra. Um vídeo exibido pelo programa Fofocalizando, do SBT, mostra um casal de adolescentes em uma farmácia no Rio de Janeiro, levantando suspeitas de que se tratava do ex-casal. >

Os rumores ganharam força por conta da semelhança entre os jovens do vídeo e o ex-casal. No entanto, Luciano foi categórico ao esclarecer que as imagens não envolvem o filho. A movimentação nas redes sociais acontece pouco mais de um mês após Duda Guerra confirmar o fim do namoro com Benício. Na ocasião, a influenciadora, de 16 anos, declarou que os dois seguiram como amigos.>