BASTIDORES DA TV

Autor de novelas da Globo detona remake de 'Vale Tudo': 'Tá mudando demais'

O autor não poupou críticas ao remake das 21h e questionou as alterações feitas por Manuela Dias

Silvio de Abreu, um dos nomes mais influentes da teledramaturgia brasileira, não poupou críticas ao comentar o remake de ‘Vale Tudo’ , novela das 21h atualmente adaptada por Manuela Dias. Em entrevista exibida nesta terça-feira (17) pelo programa TV Fama, o autor criticou as mudanças no texto e apontou excesso de liberdade criativa por parte da nova roteirista. >

Querido! Silvio De Abreu esculhambando Manuela Dias sobre #ValeTudo "A Manoela Dias tá mudando muito o texto, se ela queria mudar tanto, ela deveria fazer uma no ela dela, e não mudar tanto. Ótima autora, eu que a revelei na TV Globo mas pegou outro caminho." #TVFama pic.twitter.com/rzsv5RVHAH

Apesar da crítica contundente, Silvio de Abreu também elogiou a trajetória da autora: "Acho a Manuela uma ótima autora, fui eu que a revelei dentro da TV Globo", ressaltou. No entanto, voltou a expressar insatisfação com o rumo do remake. "Ela pegou um outro caminho. Não sei se tá indo bem ou não porque eu não tô mais ligado nisso, mas pelo que eu tenho lido, acho que existem muitas mudanças", concluiu.>