AMIZADE

Thiaguinho homenageia Fernanda Souza pelos 41 anos: ‘Conte comigo pra sempre’

Separados desde 2019, cantor celebra aniversário da ex-mulher com mensagem carinhosa e reforça laço de amizade

Thiaguinho emocionou os fãs ao prestar uma homenagem carinhosa à ex-mulher, Fernanda Souza, que completou 41 anos nesta quarta-feira (18). Mesmo após cinco anos de separação, o cantor reforçou o vínculo de amizade que mantém com a atriz e compartilhou uma mensagem afetuosa nas redes sociais logo no início do dia. >