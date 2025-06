CELEBRIDADES

Suposta affair de Henri Castelli fatura R$ 500 mil com conteúdo adulto

Aline Limas, que viajou com o ator aos EUA, trocou plantões na UTI por sucesso em site +18

Heider Sacramento

Publicado em 18 de junho de 2025 às 19:32

Henri Castelli e Aline Limas Crédito: Reprodução

Aline Limas, apontada como a nova affair de Henri Castelli, tem chamado atenção não só pela companhia do ator, mas também pelo sucesso financeiro em uma nova carreira. Ex-enfermeira da linha de frente na pandemia, a influenciadora abandonou o ambiente hospitalar para se dedicar à criação de conteúdo adulto, e já acumula mais de R$ 500 mil em ganhos, segundo a plataforma Privacy. >

A catarinense de Joinville foi vista com Henri Castelli, de 47 anos, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última segunda-feira (16), conforme revelou o jornal O Globo. Segundo rumores, eles embarcaram juntos em um voo com destino aos Estados Unidos. Esta é a primeira vez, em quatro anos, que o ator é flagrado publicamente com alguém.>

Apesar dos rumores de affair, a assessoria do ator negou qualquer envolvimento com Aline Limas. “Não existe nenhum romance. Ela é apenas uma fã que pediu para tirar uma foto, e acabaram sendo fotografados por um paparazzo”, afirmou a equipe do artista.>