FOLIA DE RUA DAS EMPODERADAS

Juliana Ribeiro apresenta show gratuito no Carnaval de Salvador com composições de mulheres

Nomes como Chiquinha Gonzaga, Carmen Miranda, Emilinha Borba e Baby do Brasil estão entre as compositoras do repertório

Elis Freire

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 17:35

Juliana Ribeiro Crédito: Divulgação / Esperança Gadelha

A cantora e compositora Juliana Ribeiro, conhecida por interpretar o famoso samba “Lição de Vida", vai marcar presença no Carnaval de Salvador com o show inédito “As Carnavalescas: a folia de rua das empoderadas". A apresentação será no domingo, 2 de março, às 17h no Largo Tereza Batista (Pelourinho). A artista apresentará seu show brincante, levando o público ao carnaval de rua protagonizado por artistas mulheres ao longo da história. >

Juliana vai apresentar a diversidade das cantoras, seus estilos, regiões, musicalidades, seus tempos e canções imortais que embalaram a maior festa de rua desde o século XIX até os dias atuais.>

Nomes como Chiquinha Gonzaga, Carmen Miranda, Emilinha Borba, Maria Alcina, Baby do Brasil e Novos baianos, Bloco Afro Ilê Ayiê, Gal Costa, Amelinha, Sarajane, Margareth Menezes fazem parte do repertório do show cheio de memórias afetivas.>

Marchas, frevos, carimbós, sambas enredos, samba de roda, galopes e o samba-reggae baiano compõem os ritmos do show idealizado por Juliana. A proposta é dar visibilidade às mulheres que marcaram todos os carnavais com seus papeis de vanguarda como intérpretes, instrumentistas e compositoras. >

SERVIÇO>

O que: “AS CARNAVALESCAS: a folia de rua das empoderadas” >

Onde/Quando: Domingo - 2 de março, Largo Tereza Batista (Pelourinho), 17h>

Segunda-Feira - 3 de março, Mudança do Garcia, a partir das 10h >