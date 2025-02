BBB 25

Diego Hypolito diz que se controla, mas queria situar irmã: 'Não tenho direito de falar algumas coisas'

Daniele tem gerado muita preocupação para o irmão

Durante a Festa do Líder de Eva no BBB 25, Diego Hypolito e Guilherme conversaram sobre o jogo. O ex-ginasta admitiu que está bastante preocupado com a irmã, Daniele.>

"Sabe o que me preocupa? Às vezes, eu não tenho direito de falar algumas coisas para a minha irmã, mas eu me preocupo muito com a persuasão das pessoas com ela", declara Diego.>