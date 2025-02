INTERNADA

Ex-A Fazenda descobre cisto no crânio após perder visão em crise de enxaqueca: 'Língua começou a embolar'

Casada com cantor sertanejo, Jakelyne Oliveira foi encontrada caída no banheiro

A ex-A Fazenda Jakelyne Oliveira, de 31 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já está no quarto. Após exames, ela descobriu um cisto craniano. “Pelo o que o médico falou, é algo relativamente comum, grande maioria das pessoas têm, Ricardo tinha também. Sem alarme, fazer acompanhamento uma vez no ano para saber se está tudo bem. Eu não ia nem falar isso para vocês. Tá tudo certo”, explicou.>

A moça foi encontrada desacordada no chão do banheiro pelo marido, o cantor sertanejo Mariano, que ficou famoso junto com a dupla Munhoz ao cantar o sucesso Camaro Amarelo. A Miss Brasil 2013 teve uma grave crise de enxaqueca na última terça-feira (18), e foi levada às pressas a um hospital em São Paulo. >