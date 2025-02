OXE...

'Cafona', 'bem feia e pobre', 'sem gosto': Maísa é atacada após postar look na praia

Essa não é a primeira vez que a atriz sofre com críticas do tipo

Maísa foi atacada nas redes sociais após publicar uma simples foto usando um look de praia. Com um maiô branco com recortes na região da barriga, uma saída de praia e uma sandália plataforma branca, ela recebeu uma chuva de críticas dos seus seguidores.>