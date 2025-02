MATERNIDADE REAL

Ex-Malhação desabafa ao mostrar bumbum após gravidez: 'Estourou muita estria'

Atriz deu à luz no dia 3 de janeiro deste ano

Duda Reis, atriz que atuou em Malhação na temporada 2019-2020, desabafou sobre as mudanças no corpo durante a gravidez. Ela, que tem 23 anos e deu à luz Aurora no dia 3 de janeiro, viu diversas estrias surgirem pelo seu corpo.>

Nesta quarta-feira (19), Duda procurou um endocrinologista para recuperar a forma física. "Estou louca para voltar a me cuidar. Amo me cuidar. Agora que a Aurora nasceu, quero fazer acompanhamento hormonal. Outra coisa importante é acompanhamento alimentar. Li esses dias que 80% é alimentação e 20%, exercício. Achava que fosse o contrário. Na minha vida, sempre pequei muito mais na alimentação que em exercícios. Quero mudar isso coloquei (a meta) no mapa dos sonhos do início do ano. Quero me alimentar bem e me exercitar bem. Fazer disto uma rotina e vou fazer. Sou muito determinada", disse.>