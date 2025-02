ENTENDA

Antes do término, João Guilherme demitiu equipe para trabalhar com time de Marquezine

Casal anunciou o fim do namoro nesta quarta (19)

Há pouco mais de um mês, João Guilherme decidiu demitir sua equipe para ter o mesmo time da amada - agora ex-namorada. As informações foram divulgadas em janeiro pelo colunista Lucas Pasin, do Uol, que detalhou a decisão do ator de trocar boa parte do time para trabalhar com a mesma equipe de agenciamento da atriz. >