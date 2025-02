CIRCUITO DA FOLIA

Abadá, cabelo, maquiagem: shopping terá espaço de serviços para o Carnaval de Salvador

Abertura da ação neste sábado (22) terá show gratuito da cantora Márcia Castro

Elis Freire

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 19:08

Montagem do Circuito da Folia no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Distribuição de abadás. Produção de maquiagem e cabelo. Customização. Posto de informação. Recarga dos bilhetes do Expresso Salvador. Estes são alguns dos serviços ofertados no Circuito da Folia, no Salvador Shopping, entre os dias 22 de fevereiro e 4 de março. A ação tem como objetivo elevar a renda de empreendedores locais durante o período de Carnaval e abertura oficial do ‘Circuito’ será realizada pela cantora Márcia Castro em show gratuito com sucessos do samba-reggae, no dia 22, a partir das 18h. >

A iniciativa busca impulsionar o protagonismo da cultura negra local através de dois espaços temáticos. O 'Espaço de Customização Dete Lima' realiza a reforma de abadás por jovens do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social. O serviço se une às operações Arranjos Express, Restaura Jeans e Sapataria do Futuro. >

O espaço é uma referência à Dete Lima, personalidade do Ilê Aiyê e uma referência da cultura afrobaiana. Já no 'Espaço Beauty Negra Jhô', que homenageia a trancista e ícone do empoderamento negro, o público vai fazer maquiagem e penteados com jovens do Instituto. Para realizar os serviços, o cliente precisa fazer a reserva via aplicativo do Salvador Shopping (disponível em Android e IOS).>

Abadás e blocos

O ‘Circuito da Folia’ contará ainda com a operação de venda e entrega dos principais blocos e camarotes da folia, ‘Quero Abadá’, um posto de informações para baianos e turistas, e a venda de bilhetes para o Expresso Salvador (transporte oficial da folia). >

Além disso, o espaço recebe uma inédita e exclusiva imersão na história dos 40 anos da Axé Music com a 'Expo Memórias do Carnaval: música, festa e tradição', que retratará artistas, foliões, trios elétricos e os blocos afro através de fotografias do profissional Osmar Gama, fotopoints e figurinos. Um dos destaques será uma instalação em homenagem à Fobica e à família Macedo, criadores desse protótipo do trio há 75 anos. O Circuito estará aberto ao público, no piso L1, acesso da Caixa Econômica, de 22 de fevereiro a 4 de março, durante o horário de funcionamento do Salvador Shopping.>

SERVIÇO>

Circuito da Folia no Salvador Shopping>

Local: piso L1, acesso da Caixa Econômica, do Salvador Shopping;>

Período: 22 de fevereiro a 04 de março de 2025;>

Funcionamento, 22/02 a 26/02: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, 13h às 21h;>