SÓ ALEGRIA

Como curtir o Carnaval gastando pouco? Veja 7 dicas de economia para a folia

Da alimentação aos adereços, economista compartilha truques para manter o orçamento sob controle na festa

Elis Freire

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 16:43

Carnaval Crédito: Freepik

A contagem regressiva já começou e falta pouco para o Carnaval 2025. Seja nos blocos, camarotes ou mesmo na pipoca, a folia envolve muitos gastos: ingressos, abadás, transporte, alimentação, bebidas e, claro, os adereços. Para aproveitar sem comprometer o orçamento, o planejamento financeiro é essencial. A professora do curso de Ciências Contábeis da Unijorge e economista, Jamilly Dias, destaca algumas estratégias para manter as finanças em dia depois da Quarta-feira de Cinzas.>

Veja 7 dicas de economia na folia:>

1) Estipule um limite de gastos antes da folia começar>

É fundamental estipular um limite de gastos que não comprometa o controle financeiro, definindo um valor total dentro do orçamento mensal, de forma a garantir que despesas essenciais não sejam afetadas.>

2) Coma antes de sair de casa e evite locais turísticos para se alimentar>

É importante lembrar que despesas como alimentação e bebidas podem pesar no bolso, já que nos circuitos carnavalescos os preços podem estar inflacionados. >

3) Comparar preços de táxi ou uber e organizar caronas com amigos>

No transporte, aplicativos de mobilidade e táxis geralmente cobram tarifas mais altas nesse período. Por isso, é necessário contabilizar esse valor no orçamento e buscar as melhores opções. Pode ser o transporte público ou caronas organizadas com amigos. Se utilizar aplicativos, vale dividir a corrida com outras pessoas e evitar os horários de pico para driblar as tarifas dinâmicas.>

4) Prefira blocos de rua gratuitos ou compre com antecedência>

Quem pretende sair em blocos pagos ou camarotes deve tentar comprar ingressos com antecedência, já que os preços aumentam conforme a proximidade do evento. Vale pesquisar e comparar preços, além de verificar a possibilidade de descontos para compras em grupo ou promoções para mais de um dia de festa. >

“Uma orientação importante é comprar sempre em sites oficiais dos eventos ou em plataformas de venda confiáveis para evitar golpes e a perda do dinheiro”, alerta Jamilly.>

5) Invista na criatividade para os adereços>

Na hora dos adereços, vale a criatividade. Podem ser reaproveitados acessórios antigos, fazer a troca de enfeites com amigos, utilizar peças básicas e fazer a customização em casa com acessórios baratos, como tiaras, colares, pulseiras e chapéus.>

6) Procure hospedagem com antecedência>

Em relação à hospedagem, tanto para quem vem de fora quanto para quem deseja fugir da folia, o ideal é se organizar com antecedência para aumentar as chances de encontrar acomodações a preços mais acessíveis. Vale considerar outros tipos de hospedagem, como plataformas de aluguel por temporada, hostels e pousadas. Dividir acomodações e utilizar programas de fidelidade e cashback também ajudam a reduzir custos.>

7) Prefira levar cartão de débito pré pago>

Na hora de pagar, Jamily ressalta que a melhor escolha é a forma de pagamento que facilita o controle financeiro. Entre as opções está o cartão de crédito com limite reduzido, apenas para os gastos do carnaval, evitando surpresas na fatura. >