BURBURINHOS DOS GRANDES

Thamires Hauch fala sobre término com ex-presidente do Viradouro: 'Morta de raiva'

Casamento da escritora com Marcelinho Calil acabou há pouco mais de uma semana após ele trair esposa com porta-bandeira do Salgueiro

Elis Freire

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:31

Thamires Hauch e Marcelinho Calil Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A escritora Thamires Hauch protagonizou um grande desabafo nas redes sociais nesta quinta (20) sobre o fim do seu casamento com o ex-presidente do Viradouro Marcelinho Calil. Ela, que inclusive já retirou o sobrenome do ex-marido de seu perfil no Instagram, detalhou como tem se sentido após o fim da relação, que gerou burburinho nos bastidores do samba do Rio. >

O término aconteceu há pouco mais de uma semana após ela descobrir uma traição com a porta-bandeira do Salgueiro Marcella Alves. Ela confirmou o fim dos casamento nas suas redes sociais na época e desta vez, resolveu acolher outras mulheres que podem ter passado por situações semelhantes. >

"Vamos conversar brevemente. Estou vendo comentários de mulheres que estão passando por situações muito parecidas, mesmo contexto, e que estou ajudando. Fico muito feliz por isso, mas queria deixar algo bem claro. Sábado, por exemplo, foi um dia muito difícil para mim, porque fiquei dentro de casa", explicou Thamires.>

Ela revelou que está se preparando para sair da casa em que moravam juntos. "Já falei pra vocês que vou sair daqui, mas não é simples. Quem se separou sabe. Foi um dia muito ruim para mim. Tenho muita raiva. Raiva é o sentimento que eu tenho. Não fico tristonha, não fico aquela coisa melancólica. Não tenho melancolia, eu tenho raiva e não acho legal ficar passando isso para vocês. Quando tenho raiva, deixo essa raiva me atravessar", afirmou Thamires.>

A escritora que acumula 1.7 milhões de seguidores abriu seu coração sobre tudo que sentiu após o término. "Eu estava morta de raiva, chorei várias vezes, então são sentimentos que vão nos atravessar. Não achem que 'ela está zero, já esqueceu'. Não! Estou aqui, mas seja visitante da fossa, não moradora. Não estou em uma fossa de tristeza, de saudade, de forma alguma. A raiva é um sentimento melhor, porque a tristeza pode te paralisar e a raiva te movimento”, contou.>

Quem é Thamires Hauch?

Thamires reúne 1,7 milhões de seguidores no Instagram e tem quase dois mil vídeos abordando questões de autoestima feminina, principalmente sobre relacionamentos amorosos. A ex-musa fitness escreveu livros e posta vídeos na internet sobre relacionamentos amorosos.>

Ela também é autora do best-seller Faça o Amor Ser Fácil (2021) e do livro À Flor da Pele (2024). Thamires ainda mantém em sua bio do Instagram o sobrenome do ex-marido.>

Quem é Marcelinho Petrus?

Marcelinho é neto do contraventor Antônio Petrus Kalil, o Turcão, que morreu em 2019. Seu pai é Marcelo Calil Petrus, atual presidente de honra da Viradouro.>

Marcelinho assumiu a escola em 2017 e a viu em sua presidência subir para o Grupo Especial, vencer o Carnaval de 2020 e estar entre as três primeiras colocadas desde então. Ele deixou o cargo após a folia de 2023 e assumiu o posto de diretor executivo; a agremiação foi novamente campeã em 2024. Marcelinho mantém as fotos com a ex em seu perfil.>

Quem é Marcella Alves?

Marcella Alves é porta bandeira nota 10 do Salgueiro Crédito: Reprodução / Redes Sociais