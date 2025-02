BBB 25

Vinicius detona Camilla por postura na casa: 'O mesmo contrato que você assinou eu assinei'

O baiano foi exaltado na web ao confrontar Camilla no reality show da Globo

Vinicius foi virou um grande heroi para parte da web ao confrontar a sister Camilla no BBB 25. No quarto com outros colegas de confinamento, o baiano contou o momento que criticou a carioca, quando houve a dinâmica que fechou um dos quartos disponíveis para os brothers. >