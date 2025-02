EVOLUÇÃO

Patrícia Poeta cala a boca dos críticos ao postar vídeo sambando; veja

Apresentadora tem sido alvo de críticas desde o primeiro ensaio como musa da Grande Rio

A apresentadora Patrícia Poeta, musa da Grande Rio 2025, decidiu mostrar a evolução do seu samba, após críticas ferrenhas na internet. Nesta quinta (20), a famosa apareceu em um macacão legging de malhação rosa e tênis de corrida na sala de casa para mostrar os passos que está preparando para o desfile deste ano. >

Já outros disseram que ela deveria desistir e dar espaço para outras pessoas desfilarem no Carnaval. “A mulher pode simplesmente curtir o carnaval em um camarote, ter acesso a tudo que quiser, mas prefere se submeter a isso para ser chacota nacional”, disse um usuário. “Pode treinar o dia todinho até o dia do desfile que não vai adiantar nada, falta molho”, ressaltou outro.>

Patrícia Poeta já tinha sido detonada em sua primeira apresentação como musa da Grande Rio, no Rio de Janeiro (RJ). Apesar de ser elogiada pela beleza e pelo look, o "samba no pé" deixou a desejar, conforme apontaram os internautas.>