TERCEIRA IDADE

Especialistas revelam como você deve montar a cozinha para aproveitar depois dos 60

Praticidade e segurança com o design que pensa em todos

É tempo de inovar na sua cozinha para garantir bem-estar e autonomia, especialmente para a terceira idade. O design tradicional, com eletrodomésticos baixos, vira um desafio físico. Repensar esse layout é essencial para um lar inclusivo e prático para todos. >

Por décadas, o design da cozinha não mudou, mas precisa adaptar-se ao seu corpo. Gestos simples, como tirar algo do forno, podem virar um desafio com o avançar dos anos. Surge a necessidade de uma nova abordagem, tornando o ambiente doméstico mais seguro.>

Investir em design inclusivo significa pensar no futuro, na sua saúde e na longevidade do conforto. Priorize um ambiente funcional que evita acidentes e aborrecimentos. Torne a vida diária mais fácil e segura para todos os moradores, com praticidade.>