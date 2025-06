saúde

Exercício físico para idosos: veja cinco benefícios

A atividade física na terceira idade ajuda na saúde mental, cognitiva e emocional

Publicado em 11 de junho de 2025 às 14:09

A prática regular de atividade física promove uma melhor qualidade de vida e maior independência aos idosos Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

O envelhecimento da população não é mais uma previsão: é uma realidade em curso. Até 2025, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o número de idosos superará o de crianças em todo o planeta. No Brasil, o último Censo, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a população idosa com 60 anos ou mais chegou a 32,1 milhões de pessoas,15,8% da população do país. >

Para o docente Rodrigo Soares Azevedo, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, o exercício físico é um dos pilares da qualidade de vida nessa fase. “A partir do exercício, é possível estimular a memória, a atenção e o raciocínio, fatores essenciais para a independência e a qualidade de vida dos idosos. Outro ponto é a interação social, que muitas vezes acompanha as atividades em grupo. Esse aspecto contribui ainda para o fortalecimento dos laços comunitários e a prevenção do isolamento social”. >

A seguir, confira as 5 vantagens do exercício físico para idosos segundo o especialista! >

1. Fortalecimento muscular

Com o avanço da idade, ocorre uma diminuição natural da massa muscular e da força, conhecida como sarcopenia. A prática de atividades físicas, especialmente aquelas que envolvem exercícios de resistência, pode ajudar a combater essas perdas, aumentando a força muscular em idosos. Isso contribui diretamente para a manutenção da autonomia nas atividades cotidianas, como subir escadas, carregar compras e realizar tarefas domésticas. >

2. Preservação da densidade óssea

Exercícios, especialmente musculação e atividades que envolvem suporte de peso, são fundamentais para manter a densidade óssea e prevenir condições como a osteoporose, que aumenta o risco de fraturas. Um esqueleto saudável e forte é essencial para manter a mobilidade e reduzir a incidência de quedas e lesões. >

Andar de bicicleta é uma das atividades físicas que podem ser feitas para manter a saúde cardiovascular Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Ajuda a manter a saúde cardiovascular

A prática regular de atividade física ajuda a manter um coração saudável e uma circulação sanguínea eficiente, fatores que podem reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Exercícios aeróbicos, como caminhar, nadar ou andar de bicicleta, fortalecem o músculo cardíaco e podem ajudar a controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol. >

4. Prevenção e controle de doenças crônicas

A atividade física está associada à prevenção e ao manejo de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade. Os exercícios não só ajudam no controle do peso, como também na regulação dos níveis de glicose no sangue e na melhoria do perfil lipídico. >

5. Saúde mental e cognitiva

Praticar exercícios físicos regularmente melhora a saúde mental, ajudando na redução do estresse, da ansiedade e dos sintomas de depressão. Além disso, foi demonstrado que a atividade física pode melhorar a cognição e pode até diminuir o risco de declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer . >