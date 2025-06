NOVIDADE

Veja como funciona o Uber para idosos, opção simplificada para pedir carro

Alterações foram feitas para facilitar vida de pessoas mais velhas, diz empresa

Carol Neves

Publicado em 13 de junho de 2025 às 08:52

Uber Crédito: Shutterstock

Em um país onde mais de 33 milhões de pessoas têm mais de 60 anos, mas menos de 11% desse grupo utiliza aplicativos de transporte, a Uber resolveu lançar uma novidade. Pensando nas dificuldades enfrentadas por idosos na hora de usar a tecnologia, a empresa criou a Conta Sênior, uma versão adaptada de seu aplicativo, com foco em acessibilidade, simplicidade e segurança para essa faixa etária.>

Mas como funciona? >

Lançada inicialmente como projeto-piloto em três capitais brasileiras, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza, a nova versão do app oferece uma interface com textos maiores, menos etapas e um layout mais intuitivo. Locais visitados com frequência, como a casa, o consultório médico ou o supermercado, podem ser salvos de forma prática, seja pelo próprio usuário, seja por um familiar. Isso agiliza o momento de solicitar uma viagem e reduz a necessidade de digitação ou navegação dentro do app.>

Uber terá app voltado para idosos Crédito: Reprodução

Uma das principais novidades está na possibilidade de gestão remota. A Conta Sênior pode ser ativada dentro da função “Perfil Familiar” do aplicativo, que permite a um filho, neto ou cuidador configurar o perfil do idoso, mesmo estando em outra cidade. Essa pessoa pode solicitar viagens em nome do idoso, editar os endereços salvos, escolher a forma de pagamento e até acompanhar o trajeto em tempo real. Também é possível, se necessário, ligar diretamente para o motorista durante o percurso.>