TECNOLOGIA

Uber lança conta sênior no Brasil com foco em acessibilidade para idosos

Versão mais simples do app começa a ser testada em três capitais e permite suporte familiar integrado

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2025 às 07:51

Uber ressalta diretriz sobre uso do ar Crédito: Shutterstock

A Uber iniciou no Brasil a fase piloto de uma nova funcionalidade voltada ao público com 60 anos ou mais: a conta sênior. O objetivo é tornar o uso do aplicativo mais acessível para idosos, com melhorias na interface e facilidades que reduzem o número de etapas necessárias para utilizar os serviços da plataforma.>

Com essa versão especial do app, textos e ícones são ampliados para facilitar a leitura e a navegação. Além disso, o processo para solicitar viagens ou acessar outros recursos se torna mais direto, exigindo menos ações por parte do usuário.>

Outra funcionalidade integrada à conta sênior é a possibilidade de contar com apoio de familiares por meio do chamado Perfil Familiar. Esse recurso permite que parentes criem um grupo dentro da Uber, utilizando uma mesma forma de pagamento para diferentes usuários e acompanhando as viagens feitas por seus entes queridos. “Com a conta sênior, usuários idosos podem se manter ativos, independentes e conectados de um jeito fácil”, destacou Sílvia Penna, diretora geral da Uber no Brasil, de acordo com o Tecnoblog. >

Uber terá app voltado para idosos Crédito: Reprodução

Inicialmente, a novidade está disponível apenas para usuários em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE). Para ativar a conta sênior, é necessário primeiramente criar um Perfil Familiar. Dentro do aplicativo, o usuário deve acessar o menu principal, ir em "Configurações" e selecionar a opção “Configure seu Perfil Familiar”. Após seguir as instruções e tocar em “Convidar Familiar”, basta escolher o contato desejado e indicar que se trata de uma conta sênior. A pessoa convidada receberá um link para baixar o app, caso ainda não o tenha instalado, e poderá configurar o novo perfil com o suporte familiar já ativado.>