MUDANÇA COMPLETA

Ex-loira do ‘É O Tchan’ ficou de fora do reencontro da banda porque virou policial

Ex-dançarina do ‘É O Tchan‘, Silmara Miranda marcou os anos 2000 quando substituiu Scheila Melo na banda. A ex-participante contou ao público que ficou de fora do reencontro de 30 anos do grupo porque agora é policial rodoviária federal e não pôde abandonar as atividades da nova função para participar dos eventos.