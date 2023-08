Daniela Freitas, que disputou concurso de Loira do Tchan com Sheila Mello, é hoje advogada

Crédito: Reprodução

A disputa que parou o Brasil para decidir a vaga de "Loira do Tchan" foi entre Daniela Freitas e Sheila Mello, em 1998. A segunda saiu-se vencedora, enquanto a primeira, atualmente, é advogada.



Daniela chegou a trabalhar como dançarina na Companhia do Pagode, apresentar um programa de TV, ser repórter do programa Amaury Jr. e até comentarista esportiva. Além disso, ela também posou nua na Playboy.



No entanto, o Direito foi sua escolha em detrimento da carreira artística. Segundo o jornal Extra, vivendo em São Paulo, ela concluiu a faculdade quando já era mãe de dois meninos, hoje com 13 e 10 anos.

As crianças são filhos do casamento com o publicitário e piloto Pedro Queirolo, de quem Daniela está separada.

"Sou grata por minha história, mas é no Direito que me realizo e sou minha melhor versão", postou ela nas redes sociais ao compartilhar a notícia da formatura. "Decidi ser advogada aos 32 anos, com um bebê de 1 ano no colo. Tive meu segundo filho, amamentei nas madrugadas e nos intervalos, fui a primeira da turma a passar na prova da OAB antes mesmo de me formar", completou ela em outra postagem.