FAMOSOS

Filho de Malu Mader desativa comentários após declaração polêmica sobre morte de Juliana Marins

Juliana Marins (26) morreu após cair em uma trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia

João Mader Bellotto, de 30 anos, filho da atriz Malu Mader e do músico Tony Bellotto, gerou grande controvérsia nas redes sociais ao comentar, de forma considerada insensível , sobre a trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia, onde a publicitária Juliana Marins perdeu a vida recentemente.>

Na sequência da repercussão, o jovem desativou os comentários em seu perfil no Instagram, impedindo que seus seguidores interagissem com suas publicações. Para contextualizar o perigo da trilha, ele também publicou um vídeo de um guia local falando sobre as dificuldades do percurso, com a legenda: "Indonésio bravo não mede palavras e xinga os brasileiros.">