DESPEDIDA

Família proíbe fotos em velório de Juliana Marins, que será aberto ao público

Corpo da jovem será cremado

A cerimônia de despedida de Juliana Marins, brasileira que morreu após sofrer uma queda na trilha de um vulcão na Indonésia, será realizada nesta sexta-feira (4), em sua cidade natal, Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Juliana foi encontrada morta no dia 24 de junho, três dias após o acidente, durante uma trilha no monte Rinjani, na ilha de Lombok.>