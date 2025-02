OLHA ELES

Nattan surpreende Rafa Kalimann no meio de ensaio fotográfico

Casal assumiu o namoro em dezembro de 2024 após rumores do envolvimento dos dois

Rafa Kalimann foi surpreendida pelo namorado, o cantor Nattan, durante um ensaio de fotografia nesta sexta (7). Em um gesto romântico, o cantor apareceu no local de trabalho da influenciadora com um buquê de flores para presentear e a presenteou, dando um beijo. A ex-BBB compartilhou o momento especial nas suas redes sociais. >

"Veio me acompanhar no meu trabalho hoje... um tá com o outro sempre que dá. (Que normalmente é enquanto o outro trabalha mesmo)", escreveu Rafa nos Stories do Instagram>

Rafa e Nattan assumiram o namoro em 18 de dezembro, pouco tempo depois dela anunciar o fim do namoro de um ano com Allan Souza Lima. No dia anterior, o cantor alimentou as especulações sobre um possível relacionamento ao postar uma foto ao lado da apresentadora . Na imagem, os dois aparecem abraçados e sorrindo durante a festa de aniversário do pai de Rafa, que o cantor chamou carinhosamente de “sogro”.>