DANÇA, GATINHO NA GLOBO

Após ser demitido da Record, Rodrigo Faro vai participar de programa na Globo

Apresentador celebrou reencontro com emissora após 17 anos

Elis Freire

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 14:39

Rodrigo Faro Crédito: Reprodução

Dois meses após ser demitido da Record, Rodrigo Faro decidiu pisar os pés de volta na TV Globo, onde trabalhou entre 1997 e 2008. O apresentador celebrou reencontro com a emissora em entrevista ao Splash, do Uol. >

Faro vai fazer uma participação na nova temporada do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck. Convidado por Luciano Huck, o famoso vai disputar com Luciana Gimenez para ver quem interpreta melhor, sem precisar usar a própria voz. >

Ex-apresentador da ‘Hora do Faro’, o comunicador se disse “emocionado” com a oportunidade e ressaltou que não poderia negar o convite. "Estava tranquilo em casa, de férias, Luciano me ligou, falou: 'vamos fazer dança gatinho na Globo'. Um telefonema dele, dado o carinho que toda a classe artística tem por ele, a gente não vai dizer não para o Luciano porque a gente gosta dele", contou.>

Rodrigo Faro deixou a Globo há e logo fechou contrato com a Record, onde construiu nome e carreira na TV. Ele ressaltou ao portal as memórias que vieram à tona com este retorno, mesmo que apenas para uma participação especial. >

"Faz parte da minha história dançar, imitar artistas. Fiz mais de 350 imitações, mas nunca na Globo, então essa é a minha primeira [no canal], depois de 17 anos que deixei a Globo. Está sendo muito emocionante, revendo muitos colegas da minha época, vendo o quanto isso aqui cresceu... Estou no palco da Globo, dividindo palco com a Vera, que torna esse momento mais bonito de se viver”, contou. >

O apresentador vai dividir espaço com a esposa, Vera Viel. Para ele, será uma celebração da vida dela, que recentemente fez um tratamento contra um câncer raro. "Celebrar a cura da Vera, aquele momento em que a gente largou tudo, não pensou em carreira, em que o foco era cuidar da minha esposa. A gente se uniu, a gente se ama muito mais. Ver a alegria dela aqui é muito legal, vê-la feliz. É muito forte, significativo, uma boa celebração entre amigos", ressaltou Faro. >