DESCUMPRIU REGRA

BBB25: Eva é desclassificada e Mateus vence a Prova do Anjo deste sábado (8)

O brother, que entrou na casa com Vitória Strada, está imune ao próximo paredão

Elis Freire

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 18:07

Mateus e Eva após Prova do Anjo do BBB25 Crédito: Reprodução

Na primeira Prova do Anjo disputada individualmente, realizada neste sábado (8), Mateus Pires levou a melhor. Ele, que entrou como dupla da atriz Vitória Strada, fez o segundo melhor tempo, atrás de Eva. Porém, a sister descumpriu uma regra e acabou sendo desclassificada da prova. >

Com o resultado, Mateus foi consagrado o anjo da semana e está autoimune para o próximo paredão, além de receber mensagens da família e o famigerado almoço do anjo. >

Um sorteio definiu quem realizaria a prova e a ordem de participação de cada um: Eva, Thamiris, Aline, Camilla, Mateus, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Vinicius, Vilma e Guilherme foram selecionados para participar da dinâmica.>

Utilizando uma tecnologia inédita no programa, os brothers e sisters tinham que ser espiões e atravessar três salas repletas de teias de lasers. Em cada uma, precisavam encontrar um cartão que dava acesso à próxima sala, sem esbarrar nos lasers, sob a pena de aumentar 10 segundos no tempo final.>

Com muita velocidade e agilidade, Eva foi a última a participar, e completou o circuito em apenas 1:59, mas recebeu duas penalidades por tocar no laser, somando 20 segundos ao seu tempo total. Mesmo assim, a sister garantiu o melhor tempo da prova. No entanto, a bailarina de 31 anos foi desclassificada, junto com Aline, por retirarem os óculos de proteção durante a prova.>

Com isso, Mateus, que completou o circuito em 01:33.988 e terminou em segundo lugar, com 02:23.988 de tempo final após receber cinco penalidades por tocar no laser, ganhou o anjo da semana. Como o anjo é autoimune, Mateus não terá direito de imunizar ninguém na formação deste domingo (9). >

Os exaltados foram humilhados