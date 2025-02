PEDIU PARA SAIR

Aline Patriarca, do BBB 25, é exonerada da Polícia Militar

Baiana fez solicitação antes de entrar no reality

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que Aline Patriarca, participante do BBB 25, não faz mais parte da corporação. A baiana atuava como soldado do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e solicitou a saída antes de entrar no reality show da Globo. >