Tia de Aline Patriarca, do BBB, faz pedido especial para sobrinha a Iemanjá

Hilcinete fez declaração durante festa para orixá no Rio Vermelho



Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 11:44

Tia faz pedido a Iemanjá para Aline Patriarca Crédito: Ana Lúcia Albuquerque / CORREIO / TV Gobo

A tia de Aline Patriarca, baiana que participa do BBB 2025, esteve na festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, para pedir a Rainha das Águas proteção a sua sobrinha. Hilcinete Patriarca também deseja que a ex-PM deixe o confinamento vitoriosa.>

"Vim pedir a Iemanjá que proteja ela dentro do programa e que seja campeã. Já foi com energia [positiva]. Ela é vencedora e está bem cotada no BBB", comemorou. >

Quem também está no Rio Vermelho é o ator soteropolitano Breno da Mata, um dos destaques do remake da novela Renascer. Para ele, a festa de Iemanjá é a mais "democrática". >

"Gosto também da Lavagem do Bonfim, mas o 2 de Fevereiro é muito mais democrático, porque aqui a gente manifesta a fé como quiser, porque o sagrado e o profano se misturaram", disse ele, que neste sábado à noite, já esteve no Rio Vermelho. "A gente veio mais cedo ontem, um momento mais individual, e agora é só compartilhar a fé com todo mundo", disse.>

Ao longo de todo o dia 2, centenas de pessoas depositam presentes, a exemplo de flores e perfumes, diretamente no mar e também em balaios do barracão, no bairro do Rio Vermelho, em reverência à Rainha do Mar.>