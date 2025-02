FESTA

Barcos levam fiéis para entregar oferenda a Iemanjá no Rio Vermelho

Movimentação no Rio Vermelho é intensa neste 2 de fevereiro

A movimentação no mar do Rio Vermelho, em Salvador, é intensa durante a festa de Iemanjá. Enquanto milhares de fiéis se concentram em terra firme para homenagear a Rainha do Mar, embarcações fazem a travessia daqueles que desejam entregar suas oferendas diretamente às águas. >

“Venha conversar com a Rainha do Mar”, convida Patrícia Sapucaia, 40 anos, enquanto enche um dos barcos com devotos. Responsável por levar os fiéis com segurança até um ponto específico no mar, ela não tem descanso. “Cheguei aqui às 22h de ontem e até agora não parei”, conta.>