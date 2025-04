VIOLÊNCIA

Oito policiais já foram baleados em Salvador em 2025

Caso mais recente ocorreu nesta segunda (28), no bairro do Engenho Velho da Federação

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2025 às 22:09

Polícia Militar em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Baleado nesta segunda-feira (28) durante uma ação da Polícia Militar (PM) no bairro Engenho Velho da Federação, o soldado Vieira foi o oitavo agente de segurança ferido por arma de fogo em Salvador em serviço durante o ano de 2025. O dado é do levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Segundo o mapeamento do Instituto em 2025, apesar dos oito profissionais da PM feridos, não foram registrados óbitos.>

O PM foi baleado nas costas e no braço na localidade Beco da Rabada. Outra pessoa também foi atingida por disparos na ação e não resistiu aos ferimentos; o transporte público foi interrompido na região.>

No último dia 15 de abril, um intenso tiroteio deixou dois suspeitos de integrar a facção do Comando Vermelho (CV) mortos e um policial militar ferido em uma localidade conhecida como Beco da Cocada, no bairro de Santa Cruz. Baleado de raspão no braço, o PM foi encaminhado para atendimento médico. Os suspeitos também foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos.>

Na região do Vale das Pedrinhas, localizado na mesma região, no Complexo do Nordeste de Amaralina, um soldado da Polícia Militar e uma moradora idosa foram baleados durante ação policial. Ele faz parte do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e, segundo a PM, foi atingido no rosto e socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Já a mulher foi ferida dentro de casa, no braço esquerdo. O caso foi registrado no dia 27 de março. Maria de Jesus da Silva, de 87 anos, morreu no dia seguinte. Ela estava almoçando em casa quando foi atingida pela uma bala perdida. >

Um tenente da PM foi baleado durante uma tentativa de assalto na madrugada do dia 10 de fevereiro, na Avenida Octávio Mangabeira. O policial foi ferido na barriga por um disparo e socorrido por populares. No momento do crime, a vítima não estava em serviço. >

No dia 27 de janeiro, um soldado da Polícia Militar foi morto a tiros no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. O caso foi registrado por volta das 20h, na Rua da Bélgica. Arnaldo de Oliveira Silva, de 43 anos, foi ferido no peito por criminosos ao tentar impedir um arrastão no local. O soldado também não estava em serviço no momento do crime.>