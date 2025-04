PREVISÃO DO TEMPO

Chuva intensa: saiba como fica o tempo em Salvador ao longo da semana

Passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico aumentará a nebulosidade e chances de forte precipitação

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2025 às 21:11

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O início da semana passada foi marcado por dias de chuva intensa. A trégua do final de semana deve se estender até, pelo menos, a próxima quarta-feira (30), quando as chances de chuva voltam a subir até o final de semana. A previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica a capital baiana com uma semana com muitas nuvens e possibilidade de chuvas.>

Ao longo da semana, uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme. Porém, a partir de sexta-feira (2), a passagem de uma frente fria sobre o oceano Atlântico aumentará a nebulosidade e provocará chuvas intensas. >

De acordo com a Codesal, na segunda (28), terça (29) e quarta o céu fica claro a parcialmente nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 25°C e 32°C, com 10% de chances de chuva. >

Na quinta (1º), o céu fica parcialmente nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 25 °C e 31 °C, com aumento das chances de chuva, que chega a 40%. >