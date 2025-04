BR-324

Colisão entre caminhões e carro de passeio deixa uma pessoa morta na Bahia

Filho estava no carro e também ficou ferido

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na BR-324. A colisão ocorreu na região próxima ao município de Riachão do Jacuípe, no Nordeste da Bahia. >

Dois caminhões e um carro de passeio colidiram nas proximidades do povoado de Santana, na manhã desta segunda-feira (28), por voltas das 6h40. Um homem, cuja identidade não foi revelada, dirigia um Creta e morreu com a colisão. A suspeita é que o condutor tenha cochilado ao volante e ocasionado o acidente.>

Além dele, o filho dele também estava no mesmo veículo. Segundo informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses, ele é médico e foi identificado como Lucas Filho. A vítima teve suspeita de fratura no braço esquerdo, apresentou dores no tórax e hemorragia na cabeça. Ele foi atendido pela Brigada e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida encaminhado para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe.>