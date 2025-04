FEMINICÍDIO

Lavradora é morta a facadas dentro de casa na Bahia

Filho também foi ferido no ataque

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de abril de 2025 às 17:48

Vítima foi morta na cidade de Mundo Novo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um crime brutal chocou os cerca de 17 mil habitantes do município de Mundo Novo, no Centro Leste baiano. Uma mulher foi assassinada a facadas. O filho da vítima também foi ferido no ataque. O caso de feminicídio foi registrado na noite do último sábado (26). >

A vítima do crime é Karina Ferreira Santiago, de 37 anos. Ela foi morta dentro de sua residência no bairro Vila ACM. De acordo com a ocorrência policial, o suspeito desferiu golpes de arma branca contra a vítima e também tentou matar o filho dela da mesma forma.>

Nas redes sociais, a prefeita Ana Paula Costa (PSD) lamentou a morta da lavradora e afirmou ter o "compromisso de lutar com firmeza para que a justiça seja feita e para que a violência contra a mulher nunca seja normalizada" no município. "Karina jamais será esquecida. Por ela e por tantas outras, seguiremos em frente, com coragem e com ações concretas para proteger nossas mulheres", escreveu a gestora.>